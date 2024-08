Cseh siker a „szaunaszerű” 5. szakasz sprintbefutója során

A cseh Pavel Bittner nyerte sprintbefutóban a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszát, míg összetettben az egy nappal korábban élre állt szlovén Primoz Roglic vezet.

Fuente del Maestre és Sevilla között 177 kilométert teljesített szerdán a Vuelta a Espana mezőnye, amelynek ezúttal nem kellett nagy hegyeket megmásznia. Ettől még dimbes-dombos útvonalon tekertek a versenyzők, a szakasz vége azonban teljesen sík volt. A legnagyobb kihívást ezúttal is a nagy a hőség jelentette, Sevilla környékén negyven fok feletti hőmérsékletet mértek szerdán.

A táv nagy részében kétfős szökevénycsoport haladt az élen. A spanyol Ibon Ruiztól és Txomin Juaristitől 70 kilométerrel a cél előtt még három percre volt a főmezőny, hússzal később viszont már csak másfélre, 38-nál pedig utolérte az élen haladókat.

Nagy tempót diktáltak ekkor a csapatok, majd a hajrában a sprinterek igyekeztek helyezkedni. Valter Attila, a Visma-Lease a Bike magyar bajnoka 1200 méterrel a cél előtt szállt ki a felvezetésből.

Csapattársa, a belga Wout van Aert pedig közel állt a győzelemhez, de a 21 éves cseh Bittner minimális különbséggel hamarabb ért a célba.

A friss olimpiai negyedik Valter a 98. helyen fejezte be a szakaszt azonos idővel, összetettben pedig a 97. pozíciót foglalja el. Az M4 Sport helyszíni stábjának nyilatkozott honfitársuk.

„Egész jól éreztem magam, annak ellenére, hogy nagyon nagy a hőség. Olyasmi érzés, mintha végig szaunában lenne az ember.”

Beszélt arról is, hogy a holland Dylan van Baarle kiesésével egészen más szerep jut neki, mint eddig bármikor.

„Van egy extrán hosszabb feladatom, a sprintfelvezetésbe is be kell segítenem. Egyáltalán nem bánom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt el tudom végezni. Akkor lennék teljesen elégedett, ha emellett még a hegyeken is tudnék segíteni, amit tegnap is szerettem volna. Örülök azért, hogy az ilyen sík szakaszok egyre jobban mennek.”

Az első öt napot összegezve úgy fogalmazott, hogy összességében jól ment neki, és úgy érzi, Van Baarle kiválásával a csapatban nagyon örülnek, hogy ő itt van.

Eredmények, 5. szakasz, Fuente del Maestre-Sevilla (177 km)

1. Pavel Bittner (cseh, Team dsm-firmenich PostNL) 4:25:28 óra

2. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) azonos idővel

3. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) a. i.

…98. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:58:36 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE) 8 másodperc hátrány

3. Enric Mas (spanyol Movistar) 32 mp h.

..97. Valter 12:37 perc hátrány

A viadal csütörtökön a Jerez de la Frontera és Yunquera közötti, 185,5 kilométeres szakasszal folytatódik. A Vuelta szeptember 8-án Madridban zárul.