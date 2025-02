Csatárcsere Milánóban – távozik az Eb-győztes, a „pótlása” is megvan

Az AC Milan az eligazoló Álvaro Morata "helyére" a Feyenoord gólvágóját, Santiago Giménezt szerződteti - derül ki Fabrizio Romano írásából.

Az Eb-aranyérmes támadóról a napokban olvashattuk, hogy a török Galatasaray-ban folytatja pályafutását. Az isztambuli együttes már a hatodik klubja lesz a spanyol válogatott csapatkapitányának pályafutása során.

Morata opciós kölcsönszerződést ír alá a Cimbom Aslannál. A féléves kontraktus további egy évvel meghosszabbítható, valamint a Galatának lehetősége lesz az Atléti-nevelés végleges megszerzésére.

A feleségével nemrég kibékülő labdarúgó szombaton utazik Törökországba az üzlet véglegesítésére és be is mutatják új csapatánál.

🚨🟡🔴 Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.

Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.

Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.

Exclusive story, confirmed. 🇹🇷 pic.twitter.com/lcoosxUNHY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025