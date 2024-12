Csapatuk győzelmének ünneplése közben lőtték le az ugandai szurkolókat

Az afrikai országban roppant népszerű a Premier League és nem ez volt az első eset, hogy a rivális csapatok szurkolói összetűzésbe keveredtek egymással.

Szörnyű tragédia történt december 4-én Ugandában, Lukaya városában, amikor egy Arsenal-szurkolót lelőttek, miközben a csapat 2-0-s győzelmét ünnepelte a Manchester United felett a Premier League hétközi fordulójában. Az eset egy étteremben történt, mintegy 100 kilométerre Kampalától, az ország fővárosától, ahol számos szurkoló gyűlt össze, hogy közösen szurkoljanak – adta hírül a BBC.

A lövöldözés a mérkőzés vége felé történt, amikor a szurkolók már zsebükben érezték a győzelmét és örömittasan elkezdtek ünnepelni. Egy helyi újságíró szerint az étterem vezetője nehezen viselte a hangos ünneplést, ezért megkérte a biztonsági őrt, hogy avatkozzon közbe. Miután a drukkerek figyelmen kívül hagyták a felszólítást, hogy csendesedjenek el, a menedzser állítólag lekapcsolta az étterem áramellátását, ami tovább fokozta az indulatokat.

Szemtanúk elmondása szerint ezt követően az őr fegyvert rántott, és tüzet nyitott a tömegre. A 30 éves John Ssenyonga halálos lövést kapott, és a helyszínen életét vesztette. Egy másik szurkoló, Lawrence Mugejera megsérült, és kórházba szállították.

Ez a tragédia nemcsak az érintett családok és barátok számára fájdalmas, hanem az egész futballközösséget megrázta, hiszen egy örömteli esemény ilyen szomorú véget ért. A helyi hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, és az igazságszolgáltatás mielőbbi érvényesítését ígérik.

Az angol Premier League rendkívüli népszerűségnek örvend Ugandában, ami sajnálatos módon gyakran vezet feszültségekhez és erőszakos cselekményekhez a szurkolók között. Az elmúlt időszakban több tragikus incidens is történt, amelyek során futballrajongók vesztették életüket csapatuk mérkőzéseit követően.

2024 októberében egy Arsenal-szurkoló halálosan megsebesített egy Manchester United-drukkert, miután összeszólalkoztak az Arsenal és a Liverpool közötti mérkőzés eredménye miatt.

2023 januárjában Kampalában egy ifjúsági tanácsos halt meg késelés következtében, amikor megpróbált közbeavatkozni egy verekedésbe, amely az Arsenal Manchester City elleni veresége után robbant ki.

8 Arsenal fans have been arrested for celebrating their victory against Manchester United in Uganda.

The Police said the fans went on a victory parade without seeking permission. pic.twitter.com/u1DLfIxI50

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 24, 2023