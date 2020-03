A Szerb és a Horvát Olimpiai Bizottság is csatlakozott azokhoz a szervezetekhez, amelyek a július 24. és augusztus 9. között kiírt tokiói nyári olimpia elhalasztását kérik a koronavírus-járvány terjedése miatt. Ezen kívül a profi amerikaifutball-liga (NFL) amatőr játékosok börzéjét, a draftot televíziós stúdióban bonyolíthatják le.

"Japán sok erőforrást fektetett be az olimpiába, de mi azt támogatjuk, hogy az emberi élet az első" - mondta Vanja Udovicic, a Szerb Olimpiai Bizottság elnöke.

A horvát társa, Zlatko Matesa azt mondta, szerinte lehetetlen folytatni az előkészületeket a jelenlegi körülmények között.



"Senki sem akarja, hogy a játékokat elhalasszák, de azt hiszem, közel állunk egy ilyen forgatókönyvhez. Úgy tűnik, ez az egyetlen lehetőség. A sport leállt egész Európában és senki sem tudja, mikor fog folytatódni" - fogalmazott Matesa.



Hozzátette: a versenyzés lehetetlenné vált, és ezért úgy gondolja, hogy képtelenség, hogy a tervek szerint menjen minden előre. Véleménye szerint néhány hónappal el kellene halasztani a tokiói olimpiát.

Az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb sportolója, a gátfutó és bobos Lolo Jones reméli, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) dönt a halasztásról.



"Ha olimpikonként az a feladatunk, hogy inspiráljuk a társadalmat, hogy legyünk egészségesek, akkor most ellenmondásba keverednénk azzal, hogy jelenleg kerülni kell a nyilvános helyeket, az edzőtermeket, a sportpályákat és uszodákat. De néhányan mégis ezt csinálják közülünk, mert a NOB azt mondja, hogy legyünk készek, és folytassuk az edzéseket" - mondta a 60 méter gáton kétszeres fedettpályás világbajnok sportoló.



A dél-afrikaiak olimpiai és világbajnok úszója, Chad le Clos ugyancsak arra panaszkodott, hogy képtelen edzéseket tartani. Először Olaszországba tervezett edzőtábort, de ezt a koronavírus-járvány miatt törölték, ezért átutazott Törökországba. Azonban most ott is lehetetlenné vált a maradása, és hazautazott Fokvárosba.







Az úszó Chad Le Clos sem tud a tervei szerint készülni az olimpiára.

Fotó: Justin Setterfield/Getty Images





"Nincs edzőm, nincs edzőpartnerem, ha itt is bezárják a sportlétesítményeket, akkor nincs B tervem. Félelmetes. Beszéltem például a kanadai Penny Oleksiakkal, ő már 20 napja nem tudott úszni" - árulta el le Clos, akinek kétségei vannak, hogy megtartható-e a kiírt időpontban az olimpia, de úgy véli, a sportolók képesek fenntartani a figyelmüket.

Nem az előre eltervezett Las Vegas-i helyszínen, hanem egy televíziós stúdióban tarthatják meg a profi amerikaifutball-liga (NFL) amatőr játékosok börzéjét, a draftot.



A liga illetékesei még hétfőn jelentették be, hogy a koronavírus-járvány terjedésének ellenére megrendezik a hatalmas érdeklődésre számon tartott draftot, azonban minden hozzá kapcsolódó nyilvános eseményt törölnek, és Las Vegasból lesz majd televíziós közvetítés.



A Los Angeles Times azonban most úgy értesült, hogy az NFL nem Las Vegasban berendez egy központi televíziós stúdiót, és a klubok - hogy a vezetőknek ne kelljen utazniuk - saját központjukból jelentkeznek be.



A draftot április 23-25-én tartják.



Borítókép: Facebook.com/ Vanja Udovicic