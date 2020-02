A negyedik helyen kiemelt Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős kikapott a férfi párosok pénteki negyeddöntőjében, s ezzel utolsó magyarként búcsúzott a BOK Csarnokban zajló asztalitenisz World Tour-versenyen.

A hazai kettős azzal az indiai Sharath Kamal Achanta, Sathiyan Gnanasekaran duóval találkozott a legjobb nyolc között, amely egy nappal korábban - némi meglepetésre - a hetedikként rangsorolt japán egységet búcsúztatta.

A 2017-ben ugyanitt elődöntős magyarok előzetesen örültek, hogy nem a japánokat, hanem a verhetőbbnek tartott indiaiakat kapták ellenfélnek, de ez az öröm nem tartott sokáig. A pénteki mérkőzésen végig a rivális irányított, Ecsekiéknek talán a második játszmában volt a legtöbb esélyük nyerni a három, egyébként sima szett közül, de 7-7 után ebben is állva hagyták őket az indiaiak.

"Sokkal jobban játszottak, mint vártuk. És több bravúros ütésük is volt. - értékelt a meccs után Szudi Ádám. - A passzív játékot is jobban hozták, így amikor mi voltunk az aktívabbak, abból is ők csináltak pontot. Mi pedig úgy szinte nem is nyertünk labdamentet, amikor mi voltunk a passzívabbak. Egyszerűen nem is jutottunk hozzá ahhoz, hogy a saját játékunkat játsszuk."

A magyar versenyző azt mondta, összességében elégedett a budapesti szereplésével, azt viszont sajnálja, hogy csütörtökön Pergel Szandrával vegyes párosban öt szettben kikaptak egy ugyancsak indiai kettőstől, amely aztán a második helyen kiemelt japán duó visszalépése miatt játék nélkül bekerült az elődöntőbe.

A 170 ezer dollár összdíjazású budapesti torna vasárnapig tart, magyar játékos már nincs versenyben. A döntőket szombaton és vasárnap rendezik.

