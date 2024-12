Csapatot váltana a Miami Heat legnagyobb sztárja

Ebben a szezonban is pazar mutatókkal rendelkezik, így kelendő lehet a piacon.

Elhagyná az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban szereplő Miami Heat együttesét Jimmy Butler, a csapat legnagyobb sztárja. A 35 éves veterán klasszis a 2019/20-as szezon óta játszik a floridai csapatban, sajtóhírek szerint most arra kérte a klubvezetőket, hogy a február 6-i határidő előtt cseréljék el.

Breaking: Six-time NBA All-Star Jimmy Butler prefers a trade out of Miami ahead of the Feb. 6 deadline, league sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/GpAI2BM9rf — ESPN (@espn) December 25, 2024

A 2016-ban olimpia bajnok Butler – aki karrierje során hatszor került be az All Star-csapatba – 2020-ban és 2023-ban is nagydöntőig vezette a Heatet, a jelenlegi szezonban 18,5 pontot, 5,8 lepattanót és 4,9 gólpasszt jegyzett meccsenként átlagosan.