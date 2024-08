Csalást kiáltott Kerkez csapata, újabb hatalmas VAR-baki?

A Bournemouth joggal hihette, hogy a 93. percben Dango Outtara találatával megnyerte a mérkőzést a Newcastle ellen, a VAR és David Coote viszont másképp gondolta.

A ráadásban a Bournemouth a hálóba juttatta a labdát, ám Tim Robinson videóbíró az ünneplés közben Coote játékvezető fülére szólt. Szerinte potenciális kezezés előzhette meg a hazaiak gólját.

How can this be ruled off for hand ball. Var running the game #bournemouth #newcastle pic.twitter.com/oserzaHzLh

— Pundit Bet (@PunditBet1) August 25, 2024