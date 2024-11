Csak szenved a brazil Madridban, a kölcsönadása sincs kizárva

A mindössze 18 esztendős Endrick 2024 júliusában csatlakozott a Real Madridhoz, hogy az első hónapok a vártnál nehezebben alakuljanak számára.

A brazil válogatott tiniüdvöskéje a Palmeirasból érkezve, nagy várakozások közepette lett a Real Madrid játékosa a nyáron. Azonban az első hónapok a vártnál nehezebb időszakot hoztak a dél-amerikainak. Tehetsége ellenére mindössze kétszer talált be tíz találkozó során, és így nem sikerült stabil helyet kiharcolnia magának Carlo Ancelotti csapatában.

„Minden nap keményen dolgozom, és várom, hogy megkapjam a folyamatos lehetőséget itt, Madridban.”

Nem segíti Endrick helyzetét a Real hullámzó formája sem. A váratlan vereségek miatt Ancelottin is nagyobb a nyomás, talán kevésbé kísérletezően nyúl a keretéhez. És ha nem változik az ifjonc helyzete, akkor lehet, hogy honfitársához, Vitor Roque-hoz hasonlóan egy kölcsönjáték hozhatja meg a szükséges fejlődést. És legfőképpen a játéklehetőséget.

🚨Real Madrid’s Endrick is reportedly a target for Southampton, with the Premier League side eyeing the striker as part of their plans to rejuvenate their attack

They view Endrick’s pace, creativity, and versatility as valuable assets for their forward line

[Fichajes]#saintsfc pic.twitter.com/qKxraclN4J

— Southampton Centre (@TheSaintCentre) November 17, 2024