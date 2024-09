Csak Sinner jutott tovább a világelsők közül, biztosan új bajnoka lesz a US Opennek

A világelsők közül Janik Sinner bejutott az elődöntőbe, Iga Swiatek viszont kiesett a női egyes negyeddöntőjében az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 23 éves olasz játékos négy szettben verte a 2021-es győztes, a második fordulóban Marozsán Fábiánt búcsúztató Danyiil Medvegyevet, akinek 57 rontott ütése volt. Az Australian Open-győztes Sinner idén az egyetlen férfi teniszező, aki mind a négy Grand Slamen eljutott a negyeddöntőig.

Az olasz és az orosz játékos vívta januárban a melbourne-i finálét, akkor Sinner ötszettes csatában nyert, majd a wimbledoni negyeddöntőben a moszkvai teniszező bizonyult jobbnak. Szerdai sikerével eldőlt, hogy a férfiaknál új bajnokot avatnak New Yorkban, mivel a másik ágon a hazai közönség előtt szereplő Taylor Fritz és Frances Tiafoe csatázik, Sinner pedig a GS-viadalon először elődöntős brit Jack Draperrel.

