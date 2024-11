Crosby – 600

Sidney Crosby fontos mérföldkőhöz érkezett a pályafutása során, hiszen megszerezte 600. gólját az NHL-ben.

Nagyjából ez volt az egyetlen öröme a Pittsburgh Penguins szurkolóinak a Utah elleni mérkőzésen. Hiszen a hazai együttes 6–1-re kapott ki hazai pályán az észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság (NHL) szombati játéknapján.

A csapat ikonja viszont szép jubileumot ünnepelhetett a szépítő góllal.

A pittsburghiek kiválósága ugyanis 600. gólját szerezte az NHL-ben, ő a bajnokság 21. játékosa, aki elérte ezt a számot. Crosby mindegyik gólját a Pittsburgh színeiben lőtte. Ezzel ő a hetedik jégkorongozó, aki egy csapatban érte el mind a hatszáz találatot.

Born to play hockey 🏒

Sidney Crosby is the seventh player in NHL history to score 600 goals with a single franchise. pic.twitter.com/XQYJcUU7dA

— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 24, 2024