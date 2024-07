Cristiano Ronaldo szívverése tökéletesen igazolja, milyen profi is ő

Akkor volt a leghiggadtabb, amikor a legnagyobb teher volt rajta.

Az edzettségi és aktuális fizikai állapot nyomon követésével is foglalkozó WHOOP nevű cég érdekes diagramot tett közé az X-en. A fitneszvállalat egy Cristiano Ronaldo szívveréséről szóló valós idejű elemzést posztolt, melyen azt szerették volna bemutatni, hogy a 39 éves portugál klasszis hogy élte meg a Szlovénia elleni nyolcaddöntő drámáit.

Az ötszörös aranylabdásnak kétszer ment 170 fölé a pulzusa, előbb, amikor a játékvezető véget vetett a rendes játékidőnek, vélhetően ez az izgatottság és minden áron való győzni akarás mentalitásának tudható be. A második alkalom pedig az volt, amikor Portugália megnyerte a tizenegyespárbajt és bejutott a negyeddöntőbe.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt

— WHOOP (@WHOOP) July 2, 2024