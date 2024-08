Cristiano Ronaldo nem kímélte csapattársait a döntőben

A portugál sztár a szaúdi Szuperkupa döntőjében fejezte ki nemtetszését a csapattársa produkcióját látva. Mindezt a nagy nyilvánosság előtt.

Cristiano Ronaldo góljával ugyan vezetett az Al-Naszr, azonban hiába volt félidei előny a fordulás után 17 perc alatt 4 gólt rúgott az Al Hilal.

Először csak azt mutogatta, hogy alszanak a pályán a bekapott góloknál. Majd a meccs végén más egyezményes jelekkel is értékelte a produkciójukat.

Ronaldo disrespects his teammates by indicating that they’re „Asleep”.

Always playing the Victim card.

Toxic player , disgusting Captain.

— Max Stéph (@maxstephh) August 17, 2024