Cristiano Ronaldo duplázott, immár 913-nál jár

87 találatra az ezres álomhatártól. Ha így folytatja, másfél év és sikerül neki.

Cristiano Ronaldo sorozatban harmadik meccsén szerzett legalább egy gólt válogatott és klubszinten együttesen. A 39 esztendős portugál klasszis ezúttal klubcsapatában, az Al-Nasszrben volt eredményes. A rijádi gárda 3-1-re győzött Al-Gharafa ellen az AFC Bajnokok Ligája ötödik fordulójában. Ronaldo csapata így továbbra is veretlen rangos nemzetközi kupasorozatban, 13 ponttal a második helyen állnak, két egységgel lemaradva a 100%-os és éllovas Al-Ahli SC mögött.

CR a második félidő 46. és 68. percében volt eredményes, s mivel a Nemzetek Ligájában duplázott Lengyelországgal szemben, majd a bajnokságban is beköszönt Al Qadisiya elleni meccsen, így három találkozó alatt öt gólt jegyzett. A 39 esztendős, ötszörös aranylabdás futballista mióta betöltötte a 30. életévét, 450 gólt lőtt.

Egészen döbbenetes mutató.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores again for Al Nassr and makes it 913 career goals ✨

Brace tonight. pic.twitter.com/3jmWSrJNlR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024