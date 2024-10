Ronaldo SMS-ben reagált Cassano szerinte nevetséges kritikáira

A portugál klasszis egy hangüzenetet is küldött mellé.

Antonio Cassano Cristiano Ronaldo egyik legnagyobb kritikusa. Az olasz támadó – aki 2006 és 2008 között szintén a Real Madridot erősítette, melyben a portugál is játszott akkor – korábban a Viva el Fútbol podcastjében mondta azt, hogy a 39 esztendős klasszis akár háromezer gólt is lőhet, szerinte akkor sem tud focizni. A 2017-ben már visszavonult ex-futballista azt is kifejtette, hogy CR közelében sincs a brazil Ronaldónak és nála még egy top10-es listára sem férne fel, ugyanis nem csapatember, csak a gólszerzés érdekli.

Cassano most a BSMT podcastban árulta el, hogy reagált a korábbi kritikáira Cristiano Ronaldo.

Azok után, hogy azt mondtam, nincs benne a top 10-ben, kaptam egy SMS-t egy +34-es számról. Ő volt az. Felsorolta az összes megnyert trófeáját, illetve küldött mellé egy hangüzenetet is, amiben azt mondta, nem tisztelem őt.”

🗣️ Antonio Cassano: „After I said Cristiano Ronaldo wasn’t in my top 10, I received a text from a +34 number. It was him, listing all the trophies he’d won. He added a voice message saying I disrespected him.” pic.twitter.com/BvBteAaCYK — Football Talk (@FootballTalkHQ) October 10, 2024

A 42 esztendős olasz korábban is számos alkalommal kritizált a portugál klasszist, már két évvel ezelőtt is azt mondta róla, hogy vissza kellene vonulnia. Cristiano Ronaldo nyilvánosan még nem reagált Cassano szavaira, vélhetően nem is fog, hiszen nem szokott felülni az e fajta provokációknak. A két futballistát pedig felesleges is összehasonlítani, de azért csak szemléltetésképpen álljon itt a Real Madridos statiszikájuk: