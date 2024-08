Courtois a kapitány miatt lemondta a válogatott szereplést

Thibaut Courtois nem volt ott a belga válogatott Eb-keretében, annak ellenére, hogy a Bajnokok Ligája döntőjében védett a hosszú térdsérülése után.

Ez persze nem volt meglepő azoknak, aki ismerték a kapus és a szövetségi kapitány viszonyát.

Ez azt jelenti, hogy Courtois a belátható jövőben kizárólag a Real Madridra koncentrál, ami kiváló hír Carlo Ancelottinak és annál rosszabb a belga szurkolóknak.

Belgium Eb-szereplése persze azt is előre vetítheti, hogy Courtois szünete nem is biztos, hogy olyan sokáig tart majd.

A kapus egyébként 102-szer szerepelt a belga válogatottban eddig. 52 találkozón ezek közül pedig nem kapott gólt.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.

I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 22, 2024