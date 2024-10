Conte kritizál miközben a csapata hátát nézik a többiek

A Napoli 1-0-ra nyert az Empoli otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában.

A meccs egyetlen gólját a georgiai Hvicsa Kvarachelia szerezte büntetőből a 63. percben. Sikere után a Napoli vezetei a Serie A tabelláját.

Serie A, 8. forduló:

Empoli-Napoli 0-1 (0-0)

Vállaltam a felelősséget, hogy olyasmit építsek, ami idővel is megmarad.”

Antonio Conte mérkőzés utáni értékelésében elmondta, hogy elégedetlen volt csapatával vasárnap, amiért túl bátortalanok voltak az Empoli ellen. Az óvatosság persze érthető volt, hiszen a házigazda ebben a szezonban még nem kapott gólt hazai pályán a bajnokságban.

Ez a jó sorozatot törte meg Kvaratskhelia, aki a Lukaku elleni szabálytalanságért megítélt büntetőt váltotta gólra.

„Ezt a meccset meg akartuk nyerni, de amikor ezekre a dolgokra figyelmeztetem a játékosaimat az nem azért van, hogy utólag megvédjem magamat. Az Empoli jelenleg a Serie A egyik legjobb formában lévő csapata, hiszen itt még senki nem rúgott gól eddig.” – folytatta Conte.

Nem tetszett az első félidő, nem ez a megszokott hozzáállásunk, félénkek voltunk.”

„A szünetben a fiúk látták az elégedetlenségemet. Utána jobban teljesítettek. A második félidőre változtattam néhány dolgon, és az már teljesen más volt. Így kiegyenlített volt a játék, de megérdemelten szereztük meg a vezetést. De az Empoli gólja esetén, sem panaszkodhattunk volna.”

Conte azonban annak ellenére a „ földön jár”, hogy a csapata vezeti a tabellát és a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis az északi klubok „szuperhatalmának” lecseréléséről beszélt a héten.

„Tudom, hogy szilárd alapokat építünk, hogy ambiciózusak lehessünk, ezért minden győzelmet meg kell ünnepelni, mert kemény munka vezet idáig” – mondta a tréner.

„ Tudom, hogy a nápolyiak szerelmesek ebbe a csapatba, és ezt senki sem fogja elvenni tőlük. Azonban be kell látnunk, hogy lesznek nehéz pillanatok is. De vállaltam a felelősséget, hogy olyasmit építsek, ami idővel is megmarad.”

A Napoli még egy hétig biztosa a Serie A éllovasa marad, és megvan az az előnye, hogy csak a következő bajnokira készülhet, hiszen nem érdekelt a nemzetközi porondon.