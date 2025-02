Conte a keserédes római döntetlen után: Félnek tőlünk

Antonio Conte láthatóan bosszús volt, miután Napoli a hosszabbításban bukta el a győzelmet a Roma ellen, így érthető módon „keserű íz” maradt az olasz vezetőedző szájában.

Conte és játékosai arra számítottak, hogy kihasználják azt, hogy az Inter 1-1-es döntetlent játszott a Milan ellen. Valamint azt, hogy a harmadik helyezett Atalanta szintén pontokat hullajtott a forduló során.

Minden a terv szerint alakult, amikor Leonardo Spinazzola jól helyezett emelésével megszerezték a vezetést az Olimpico Stadionban. Azonban Angelino késői gólja a hosszabbításban lehetővé tette a Róma számára, hogy 1-1-es döntetlent érjenek el.

Amikor megérkezett a mérkőzés utáni interjúra, Conte elcsípte, ahogy Gianluca Mancini azt mondta, hogy Róma sok helyzetet alakított ki, míg Napoli csak egyszer veszélyeztetett.

„Lehet, hogy nem fogta fel, hogy mi történik, mert annyira benne volt a mérkőzésben, vagy egy másik meccset nézett” – vont vállat Conte a DAZN-on, láthatóan idegesen.

„Egy döntetlen idegenben Rómában nem rossz eredmény. Látni, ahogy Róma őrülten ünnepli, hogy egy késői egyenlítő gólt szereztek ellenünk, az is azt jelenti, hogy valami fontosat csinálunk. Kétségtelen, hogy jobban kellett volna kezelni azt a szituációt, mert Angelino ugyanolyan gólt szerzett, mint amit az Eintracht Frankfurt ellen kaptunk, és azt a videót kielemeztük.”

„Róma hét egymást követő győzelemmel érkezett az Olimpico Stadionba, ami mindig egy nehéz helyszín. Elkerülhetetlen, hogy keserű szájízzel hagyjuk el a pályát, mert 92. percig vezettünk anélkül, hogy igazán szenvedtünk volna” – tette hozzá.

„Ezek a dolgok megtörténnek, ez a fiatalok fejlődési folyamatának része. Egy másik pont a zsebben, és megyünk tovább, elégedetten azzal, amit csinálunk és a fokozatos fejlődéssel” – értékelt a Napoli vezetőedzője.

