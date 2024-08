Történelmet írt a női bokszoló: megvan a Menekültek Olimpiai Csapatának első érme

A bronzérem már biztos, de szeretné minél fényesebb medállal zárni.

A kameruni Cindy Ngamba történelmet írt. A női 75 kilogrammosok mezőnyében versenyző ökölvívó vasárnap egyhangú pontozással nyert a francia Davina Michel ellen a negyeddöntőben, így már biztosan érmesként végez.

A 25 éves bokszoló Kamerunban született, majd 2009-ben, mindössze 8 évesen Angliába költözött. Hazájába nem térhet vissza, ugyanis nyíltan vállalta homoszexualitását, ami ott bűncselekménynek minősül. A brit állampolgárságot pedig megtagadták tőle, így ezért versenyez a Menekültek Olimpiai Csapatában, melynek a nyitóünnepségen egyébiránt zászlóvivője is volt.

History made ❤️

Cindy Ngamba beats Davina Michel to reach the women’s middleweight semi-finals and secure the first Olympic medal in Refugee Olympic Team history 👏@RefugeesOlympic @Refugees #Paris2024 #Homecrowd pic.twitter.com/wrHasN3pXi

— Eurosport (@eurosport) August 4, 2024