Az idény végén valószínűleg elhagyja középpályása a Unitedet

Erre engednek következtetni azok a jelek, amelyek nem utalnak arra, hogy a dán középpályás és az angol klub közös jövője folytatódna.

Ugyanis a Eriksen megerősítette, hogy nem tárgyalt eddig vele a klub az esetleges szerződés hosszabbításáról.

A kérdésnek a Ekstra Bladet járt utána és érdeklődött a dán játékostól, hogy mi a helyzet a lejáró kontraktusával. Tárgyal-e erről a Mancheseter Uniteddel?

Nem, még nem tartunk ott.”

Érkezett Eriksen válasza, aki egyébként februárban lesz 33 éves.

Külön Erik ten Hag felkérésére érkezett a klubhoz két éve a Brendfordtól és stabil embere volt az elmúlt szezonban is a Unitednek. Persze az is igaz, hogy az idei vesszőfutásban is részt vesz.

Eriksen ebben a szezonban nyolc meccsen 519 percet játszott a Manchester Unitedben. Három gólt szerzett és három gólpasszt adott.