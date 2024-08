Chema három helyen is változtat a dánok elleni meccs előtt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez három cserét alkalmazott a pénteki, Dánia elleni mérkőzés előtt.

Palasics Kristóf, Szita Zoltán, valamint a norvégok ellen az utolsó támadásunknál hibázó, ám az egész tornán remekül kézilabdázó Imre Bence is kikerült a keretből. „Helyükre” Mikler Roland, Hanusz Egon és Rosta Miklós került.

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) August 1, 2024