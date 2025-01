Chema: büszke lehetek, folytatjuk az utunkat

Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy értékelt, nehéz mérkőzés volt a Hollandia elleni, de egyben fantasztikus is.

A magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya megjegyezte, erős csapat a holland, de játékosai jól védekeztek, különösen egy az egy ellen, és támadásban is eredményesek voltak, még emberhátrányban is.

A játékosok, a csapat lenyűgöző volt, csak büszke lehetek, és mindenki büszke lehet a fiúkra. Folytatjuk az utunkat – mondta a spanyol edző.

A balszélső Bóka Bendegúz szerint helyén volt az szívük és az eszük, ennek is köszönhetően győzték le 36-32-re a rivális Hollandiát a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában és jutottak tovább csoportelsőként.

„Nagyon hajtós, kemény mérkőzés volt, de szerencsére mi jöttünk ki ebből jobban. Mindkét oldalon csattantak a pofonok, de nem is számítottunk másra, hiszen a csoportelsőség volt a tét” – nyilatkozta az MTI-nek a Balatonfüred játékosa, aki hat gólt szerzett.

Hozzátette, arra is felkészültek, hogy előfordulhat, sokat kell majd emberhátrányban játszaniuk, ami be is következett, hiszen nyolc kiállítást ítéltek ellenük.

„Mindig felkészülünk az ellenfélből, hogy mi van akkor, ha mondjuk eggyel kevesebben vagyunk és védekeznünk kell. Ezt is sokat gyakoroltuk és sokat videóztunk arról, mik azok a variációk, amik előfordulhatnak az ellenfél támadójátékánál. Szerintem ezt is elképesztően jól megoldottuk” – magyarázta.

Bóka úgy fogalmazott: Chema Rodríguez nagyon jól megfogta azokat a dolgokat, amik eredményesek lehetnek a hollandok ellen. A védekezés „brutálisan jó volt”, nagyon szenvedett az ellenfél.

„Hatalmas gratuláció jár a védősornak, hiszen hatalmas melót tettek bele. Hellyel-közzel meg tudtuk akadályozni Luc Steinst, úgyhogy ilyen szempontból is rendben volt ez a mérkőzés” – vélekedett.

A második félidőben legtöbbször kettő és négy gól között váltakozott a különbség a magyarok javára, egyszer az ötös előnyért is támadhattak, a hajrában viszont felzárkóztak mínusz egyre a hollandok.

A balszélső szerint a második félidőben kontrollálták a találkozót a magyarok. Akkor is helyén volt a szívük és az eszük, amikor visszajött egy gólra az ellenfél.

„Tudtunk rá góllal reagálni, és így elmenni két-három, aztán négy góllal. Mindenki maximálisan odatette magát, nagyon örülünk, hogy összejött a csoportelsőség” – nyilatkozta Bóka.

A védelem egyik vezére ezúttal is Sipos Adrián volt, aki úgy fogalmazott: nagyon-nagyon jól sikerült a védekezésük.

Megjegyezte, elég nehéz felkészülni a hollandokra, hiszen nagyon gyors kézilabdát játszanak. Nagyon sok gólt lőnek lerohanásból, nagyon sok az egy-egy elleni szituáció, és nagyon sok kiállítást harcolnak ki. Nehéz olyan felvételt találni, ahol hat a hat ellen vannak a pályán.

„Nagyon jó védekezéssel tudtunk előrukkolni, ez nagy önbizalmat adott a támadójátékunknak, és nagyon jól sikerült véghezvinnünk az egészet” – szögezte le a német bajnoki listavezető MT Melsungen beállója.

Egyszer előfordult, hogy a magyarok kettős emberhátrányba kerültek. Sipos ennek kapcsán megjegyezte, hogy akkor is nagyon jól teljesítettek, hiszen két gólt szereztek ebben az időszakban, ez további bátorságot adott nekik.

A szoros, izgalmas hajráról úgy vélekedett, neki ezért is jó a Bundesliga, hiszen ott rendszerint hatvan percig nagyon kiélezettek a mérkőzések, melyek sokszor az utolsó másodpercekben dőlnek el.

„Örülök neki, hogy mindenki jól összpontosított” – jegyezte meg.

A macedónok elleni döntetlenre visszautalva Sipos elmondta, addig is érezték, hogy nem a legjobban és leggördülékenyebben játszanak, hiszen sok bajnokságból, sok klubcsapatból érkeztek, és kell egy kis idő, amíg összeszoknak.

Ő például Ligetvári Patrikkal nagyon keveset tudott együtt védekezni, hiszen későn érkezett a válogatotthoz Melsungenből. Ráadásul volt egy kisebb sérülése is, de már egyre jobban tudnak együttműködni, ami nagyon fontos.

A magyarok – akiknek a negyeddöntőbe jutás a céljuk – szerdán 27-27-es döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, pénteken pedig 35-18-ra legyőzték Guineát, ezzel biztosították a továbbjutásukat.

A szintén varasdi középdöntőben – ahova három pontot vittek – kedden az Európa-bajnok Franciaországgal, csütörtökön Ausztriával, szombaton pedig Katarral találkoznak. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut.