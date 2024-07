Megnyerte első strandröplabdameccsét a volt NBA-kosaras

Győzelemmel kezdett a párizsi olimpián Chase Budinger, aki hét szezont töltött az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A 36 éves amerikai sportoló Miles Evansszel az oldalán 21-14, 21-11-re legyőzte hétfőn a hazaiak kettősét, ezzel nagy lépést tett afelé, hogy továbbjusson csoportjából a nyolcaddöntőbe.

Íme egy nagyszerű pont Budingertől:

Former NBA player Chase Budinger is dominating in beach volleyball at The Olympics

Az első NBA-meccsemen borzalmasan játszottam 2009-ben, mindkét triplakísérletem mellé ment, és eladtam két labdát is. Ez most sokkal jobban sikerült, és végre megvalósítottam az álmomat az olimpiai szerepléssel – mesélte a 198 centis játékos.

Budinger összesen 407 NBA-mérkőzésen lépett pályára a Houston Rockets, a Minnesota Timberwolves, az Indiana Pacers és a Phoenix Suns csapatában, mielőtt 2017-ben úgy döntött, hogy sportágat vált.

Az amerikai még mindig nagy népszerűségnek és tiszteletnek örvend a kosarasok körében, LeBron James, Kevin Durant és Diana Taurasi is örömmel üdvözölte a megnyitón.

Love how genuinely-hyped LeBron and KD were to see Chase Budinger.

Real ones know Chase was a bucket. @TeamUSA pic.twitter.com/nkfAuW827I

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) July 29, 2024