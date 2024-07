Casemiro úgy tűnik mégis marad a Unitednél

A Sky Sports szerint Casemiro valószínűleg nem igazol el a Manchester Unitedtől ezen a nyáron, mivel a szaúdi érdeklődés csökkenni látszik a brazil válogatott játékos iránt.

Azonban a bennfentes források szerint nem zárható ki, hogy mégis túladnak rajta.

Ugyanis a 32 éves középpályás a United legjobban keresője játékosa, heti fizetése 350 000 font, ami évi 18,2 millió.

Ezt a jelen pénzügyi szabályok mellett pedig lehetetlen kigazdálkodni. Főleg úgy, hogy nem az előző volt Casemiro legjobb idénye, és akkor még óvatosan fogalmaztunk.

Neki igazából nem sürgős a távozás, hiszen a jövedelmező szerződéséből még két év van hátra, így nem valószínű, hogy belemenne egy fizetéscsökkentésbe. Viszont ez megnehezíti, hogy olyan klubot találjanak neki, amely ezt átvállalná.

A szaúdi liga egyébként tökéletes lenne erre, de valószínűleg még ők is sokallják a vételárát. Pedig a United nem is kér eget rengető összeget érte.

Az Al-Ittihadnak 35 millió euróban határozta meg a brazil árát.

De az is lehetséges, hogy a végén ingyen is odaadnák, hiszen ebben az esetben is spórolnának 36 millió fontot, hiszen ekkora bérköltséget úsznának meg, amit az új játékosok jóval kisebb fizetésére lehetne költeni.

Szóval egyelőre mindenki kivár, Casemiro pedig marad.