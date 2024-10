Carsley: remélem visszatérhetek az U21-esekhez

Az angol válogatott megbízott szövetségi kapitánya, Lee Carsley a görögök elleni vereséget követően nyilatkozott jövőjéről.

Görögország óriási sikert aratva 2-1-re nyert a Wembley-ben csütörtöki NL-derbin, így élre ugrott a B Ligának 2. csoportjában. A lefújás után a Gareth Southgate helyére az Eb-t követően ideiglenesen kinevezett szakember érdekes interjút adott.

„A 2024-ben hátralévő hat meccsben egyeztünk meg a kinevezésemkor. Meglepett, amikor többen azt mondták az első két győzelmet követően, hogy ez már az én állásom és csak én veszíthetem el. Erről sosem volt szó. Ez a vereség sem változtat semmin. Három meccsem maradt a kispadon, azt követően pedig remélem, visszatérhetek az U21-esekhez” – mondta.

„Hopefully I’ll be going back to the U21’s”

Lee Carsley gives an update on his future 💭 pic.twitter.com/XhOjx20VQY

