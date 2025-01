Carragher szerint a City örülhet, hogy csak négy gólt kapott

Férfiak játszottak kisfiúk ellen - szólt oda keményen Jamie Carragher miközben a Manchester City PSG elleni vereségéről beszélt.

A korábbi legendás Liverpool védő, Jamie Carragher is megosztotta véleményét a Paris Saint-Germain Manchester City elleni teljesítményéről a Bajnokok Ligájában.

„Olyan volt, mintha két teljesen különböző mérkőzés zajlott volna. Az első félidő olyan volt, mint egy búcsúmérkőzés, a második félidő pedig olyan, mintha a legjobb félidőt láttuk volna a Bajnokok Ligája csoportkörében” – kezdte.

„Amint a PSG végrehajtotta a cseréket, különösen Dembele behozatalát, úgy éreztem, mintha… Thierry Henry a mérkőzés előtt említette is, hogy kicsit furcsának tűnt, hogy Luis Enrique milyen kezdőcsapattal állt ki” – folytatta.

Manchester City NEED TO WIN their final #UCL league phase match against Club Brugge to have any sort of chance of advancing to the KO’s 😳 pic.twitter.com/qaSFd7cnPt

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 22, 2025