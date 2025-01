Carragher: senki jövője vagy szerződése nem lehet fontosabb 2025-ben, mint…

Továbbra is hétről hétre jönnek az átigazolási pletykák, az aggasztó hírek a Liverpool-sztárok kapcsán, ami a klub korábbi ikonja szerint nem tesz jót a csapatnak.

Arne Slot érkezése óta szárnyal az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool. A holland trénerrel nagyon magabiztosan vezetik a Premier League-et, továbbra is 100%-os a csapat a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában is elődöntőre készülnek. Viszont rengeteg a nehezítő tényező. Többek között három sztárjátékos, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold helyzete.

Ugyanis mindhármójuknak félév múlva lejár a szerződése és egyelőre hivatalos kommunikáció egyikőjük hosszabbításáról sincs. A legaggasztóbb TAA szituációja, ugyanis ő jó eséllyel elhagyja a Liverpoolt az idény végén és a Real Madridhoz távozik. Gyakorlatilag minden héten lehet ezzel kapcsolatban olvasni valamit, angol sajtóértesülések szerint pedig december 31-én a két klub egyeztetett is a jövőt illetően.

Az ilyen pletykák pedig nem tesznek jót a csapaton belüli összhangnak. Mohamed Szalah minden bizonnyal azért marad a Liverpoolnál, pláne, amilyen formában játszik jelenleg, de egyelőre biztos információt még vele kapcsolatban sem közölt a klub és ez könnyedén bomlaszthatja az öltözői hangulatot. Erről értekezett Jamie Carragher, a klub egykori ikonja is az X-en (korábban Twitter).

„A legfontosabb dolog a Liverpoolnak 2025-ben, hogy megnyerje a Premier League-et. Senkinek a szerződése vagy a jövője nem állhat ennek az útjában. Kedvelem Trentet, mint ember és mint futballista, de ennek a csapatnak meg kellett volna győznie a Real Madridot, hogy tegyen ajánlatot érte, amit persze elutasított volna a klub, de egy próbát megért volna és akkor más képet fest, ha majd ingyen eligazol. Megint egy olyan lépés, ami a klubnak és a szurkolóknak sem tesz jót egy nagyon fontos mérkőzés előtt” – írta Carragher.

The most important thing for @LFC in 2025 is winning the #PremierLeague

No one’s contract or future should come in the way of that!

I love Trent as a lad & a player, but his team would’ve told Real Madrid to bid & also would’ve known LFC would turn it down.

It’s to try &…

— Jamie Carragher (@Carra23) December 31, 2024