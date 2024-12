Carragher is Kerkez Milos liverpooli klubváltásáról beszélt

A Liverpool legendája szerint már télen lépni kell és megtalálni Andy Robertson utódját vagy helyettesét.

Egyre többet lehet olvasni arról az angol sajtóban, hogy Kerkez Milos akár már télen csapatot válthat és teheti mindezt Anglián belül. Ebből adódóan pedig a Bournemouth védője egy szinttel feljebb léphet, ugyanis olyan érdeklődőkről lehet olvasni, mint a Manchester United vagy épp a Liverpool. Mindkét csapatnak elkél egy jó baloldali védő, Kerkez pedig az idei szezonban nyújtott teljesítménye alapján abszolút a poszt krémjéhez tartozik. A liverpooli Vörösökkel többször szóba hozták már és nem akármilyen lenne, ha a magyar válogatott szélső Szoboszlai Dominikkel játszhatna együtt.

Erről Jamie Carragher, a Liverpoolt 25 éven át erősítő, ma már tévés szakértőként dolgozó ex-focista is elmondta véleményét. A klub legendája úgy tartja, Kerkez tökéletes pótlás lehet a teljesítményében kissé visszaeső Andrew Robertson pótlására/utódjának. Carragher szerint a képlet egyszerű: a Liverpoolnak jelentős problémái vannak a védelem bal oldalán, Kerkez Milos az év felfedezettje. A PL-éllovasnál pedig jelenleg pont az a Richard Hughes a sportigazgató, aki nemrég a ‘Cherries’nél technikai igazgató volt, vagyis van kapcsolata az ifjú magyar tehetséggel.

