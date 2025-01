Carragher: az Arsenal egy mérkőzésre van a teljes krízistől

Jamie Carragher az Arsenal mentális kihívásairól és a Liverpool bajnoki fölényéről beszélt.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal a hétvégén 2-2-es döntetlent játszott az Aston Villával, pedig Mikel Arteta csapata 2-0-ra is vezetett hazai pályán. Így jelenleg hat pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Liverpool előnye a Premier League-ben. A Vörösök egykori ikonja, a ma már tévés szakértőként dolgozó Jamie Carragher is elmondta véleményét a bukdácsoló Ágyúsokról. A korábbi védő szerint egyre nagyobb a nyomás, mivel nem tudják kihasználni a Manchester City gyenge szereplését, és most a Liverpoolt kell üldözniük a bajnoki címért.

„Azt hiszem, van egy alapvető különbség a Liverpool és az Arsenal mentalitása között” – mondta Carragher a Sky Sportsnak. „A Liverpool nyugodtabb, mert az elmúlt években már megnyerték a bajnoki címet. Olyan játékosaik vannak, akik már győztek, és a menedzserük is nyugodtabb. Az Arsenal esetében viszont úgy érzem, hogy minden meccsük után egy válság szélén állnak.”

🗣️Jamie Carragher says that #Arsenal are one game away from crisis: “I think with Arsenal, I think the pressures cranked up because I think the frustration comes from the fact that they’re not chasing Man City. So, because Man City have fallen away they can’t actually believes… pic.twitter.com/mOfrcXYdM2

