„Kimerült vagyok a szorongástól, a pánikrohamoktól, a meccsek előtti könnyektől” – idén már nem lép pályára a 2022-es világbajnok

Szorongással és pánikrohamokkal küzd a francia Caroline Garcia, a 2022-es női tenisz-világbajnokság győztese, ezért az idei szezonban nem indul több tornán.

A világranglista korábbi negyedik helyezettje a közösségi oldalán írt mentális problémáiról, és azt is hozzátette, hogy fizikálisan sem tartja alkalmasnak magát a további versenyzésre, mert makacs vállfájdalmakkal küzd, ezért most szabadidőre van szüksége a gyógyuláshoz.

Guadalajara marked the end of my 2024 season. It wasn’t an easy decision, because in tennis, every week off feels like falling behind—losing ranking points and “missing” opportunities. But I know this is the right call to come back stronger in 2025 and fight for those big moments… pic.twitter.com/UISnUQnuWf

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) September 27, 2024