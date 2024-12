Carlos Alcaraz reméli, az edzői stábjában történt változás segíteni fogja őt

Carlos Alcaraz biztos abban, hogy a második edző felvétele a csapatába pozitív lépés lesz, amely segíti őt a jó eredmények elérésében a 2025-ös szezonban.

A négyszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz edzői stábja is változáson ment keresztül. Samuel Lopez, aki kilenc éven át dolgozott Pablo Carreno Bustával, nemrég csatlakozott Alcarazhoz második edzőként, hogy Juan Carlos Ferreróval dolgozzon együtt.

A spanyol játékos pozitívan nyilatkozott a változtatásról a Tennis.com szerint.

Elmondta, hogy Lopez és Ferrero kölcsönösen megbíznak egymásban, így nagyobb valószínűséggel tudnak segíteni neki a fejlődésben 2025-ben és azon túl.

„Szerintem Samuel az egyik legjobb edző, akit a mezőnyben találunk. 100%-ig megbíznak egymásban, és az, hogy mindkettőjükkel utazhatok, számomra nagyszerű lesz.”

„Úgy érzem, hogy a segítségükkel fejlődni fogok játékosként. Szerintem keményen és jól fogunk dolgozni a következő szezonban és az azt következő években. Remélhetőleg jó eredményeket érünk el együtt.”

Carlos Alcaraz azt is elmondta, hogy úgy érzi, a csapata jobban figyel rá, mint korábban. Elismeri, hogy 16 évesen nem volt beleszólása a döntésekbe, mikor próbált betörni a profi tenisz világába.

„Most sokkal többet figyelnek rám, mint korábban. Nyilván, amikor 16 éves voltam, semmit sem mondhattam. Most már több dolgot csinálok magamért, mondhatni, komolyabb döntéseket hozok. Úgy érzem, hogy mindketten nagyszerű munkát végezünk együtt, mint emberek is, hogy biztosítsuk, hogy a kapcsolatunk továbbra is nagyon jó marad, és a köztünk lévő szeretet hatalmas. Tehát őt nemcsak szakemberként, hanem emberként is csodálom”- mondta Alcaraz.