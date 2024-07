Büszke edzők berlini estéje

A hollandok 10 év után kerültek be egy nagy torna elődöntőjébe és 20 év után vannak ott a kontinenstornán a legjobb négy között

A holland válogatott 2004 után játszhat ismét elődöntőt a kontinenstornán, akkor a házigazda Portugália ellen szenvedett vereséget az Oranje a fináléba kerülésért. Nagy tornán 2014-ben a brazíliai világbajnokságon jutott be a narancsmezes gárda utoljára a legjobb négy közé. Akkor végül a harmadik helyért rendezett mérkőzésen legyőzte a házigazdát és bronzérmes lett. Vagyis a holland csapat, a szövetségi kapitány és a nemzet is méltán lehetett elégedett a az idei teljesítménnyel.

„Az egész nemzet számára ez egy nagyon különleges pillanat. Kis nemzet vagyunk, de az elődöntőben vagyunk Angliával, Franciaországgal és Spanyolországgal, és nagyon büszkék lehetünk erre. Szenvednünk kellett ezért a sikerét, de nagyon jó volt a második félidő és ez döntött a javunkra” – nyilatkozta Ronald Koeman, hollandok szövetségi kapitánya a negyeddöntő után. Aztán előre tekintett, hiszen jöhet az elődöntő Dortmundban szerdán Anglia ellen.

Benn vagyunk az Európa-bajnokság elődöntőjében – erre senki sem számított. Ha minden jól megy, akkor még lesz két meccsünk.”

Hogy ez mit jelent azt Ronald Koeman tapasztalatból is tudhatja, hiszen az 1988-as Eb-győztes holland válogatott tagja volt, sőt az elődöntőben az ő büntetőjével egyenlített Hollandia az NSZK ellen.

„Angliának, ahogy nekünk is vannak jó játékosai. De mi nagy lehetőséget kaptunk azzal, hogy játszhatunk az elődöntőben és ezzel élni akarunk. Nem a fizikai különbség fog dönteni. Az is egy érzelemgazdag meccs lesz, mint ahogy ez is az volt.”

A vesztes oldal szomorúan, de szintén elégedetten nyilatkozott a negyeddöntő után.

” Nagyon jó tornánk volt. Annyi meccset nyertünk, mint Hollandia. Sok fiatal játékosunk van, akik elképesztő szellemiséggel játszottak. Büszke vagyok rájuk. Ezek a játékosok megérdemlik azt a szeretetet, amit kaptak és kapnak majd a jövőben.”

Mondta Vincenzo Montella a török szövetségi kapitánya, aki szintén előre tekintett. Igaz ő nem a kontinenstorna további részére, hanem a közelgő feladatokra.

„A következő célunk az UEFA Nemzetek Ligája, amely szeptemberben kezdődik. Aztán ott van a kvalifikáció a 2026-os világbajnokságra. Át kell gondolnunk, hogy mit tettünk jól és mit rosszul és ezeket a tapasztalatokat hasznosítani a következő sorozatokban.”

A törökök a Nemzetek Ligája B osztályában szerepelnek majd Wales, Izland és Montenegró társaságában. A világbajbajnoki selejtezők pedig 2025. márciusában kezdődnek.