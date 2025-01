Bunting első World Series-győzelmével a teljes Premier League-nek üzent

A friss világbajnok és egyben címvédő Luke Littler már a negyeddöntőben kiesett.

Stephen Bunting győzelmével zárult a 2025-ös World Series of Darts első állomása Bahreinben. A ‘The Bullet’ becenévre keresztelt dartsos a döntőben 8-4-re nyert Gerwyn Price ellen, így megszerezve pályafutása első World Series-trófeáját. A torna első, csütörtöki játéknapja nem igazán hozott nagy izgalmakat, kivéve, hogy Rob Cross már a nyolcaddöntőben kiesett a Fülöp-szigeteki Nebridával szemben.

Az élete formájában játszó Bunting a legjobb nyolc között 6-0-val rendezte le Chris Dobeyt, majd az elődöntőben 5-3-ról fordított Luke Humphries ellen. A regnáló világbajnoknak a későbbi finalista Gerwyn Price parancsolt megálljt (6-2) a negyeddöntőben. A walesi dartsos a legjobb négy között Peter Wrightot verte 7-4-re.

BUNTING IS THE CHAMP IN BAHRAIN!

Stephen Bunting beats Gerwyn Price 8-4 to claim his first World Series title! 🏆🇧🇭 pic.twitter.com/qrVoCaZiQd

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 17, 2025