Bukayo Saka üzent a szurkolóknak

Az idényben még láthatják őt az Arsenal drukkerei.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal egyik legnagyobb sztárja, Bukayo Saka karácsony előtt, a Crystal Palace elleni 5-1-es siker során szenvedett hosszútávú sérülést. Mikel Arteta, a csapat menedzsere megerősítette, hogy a fiatal angolra legalább két hónap kihagyás vár, ugyanis meg kellett műteni a combhajlító izmát, ami elszakadt. A szezon során ez már a negyedik alkalom, hogy kisebb vagy nagyobb sérülést szedett össze az Ágyúsok üdvöskéje.

Saka kiválásával abszolút a legjobbját veszítette el az Arsenal, hiszen minden sorozatot figyelembe véve 9 gólt és 11 asszisztot jegyzett eddig. A 23 esztendős szélső átesett a műtéten és Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak.

„A többség akadályokat lát, csak néhányan lehetőségeket. A felépülés elkezdődött és még erősebben jövök majd vissza. Köszönöm mindenkinek az üzeneteket! #Istenterve🙏🏿” – írta Saka.

🔴⚪️ Bukayo Saka: “The majority see obstacles, but few see the opportunities. Recovery has begun and I’m coming back stronger!”.

“Thank you all for your messages”. pic.twitter.com/OwkE2khZRs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2024