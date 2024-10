Bukayo Saka elárulta, szerinte mikor nyerhetik meg a PL-t

Ráadásul a korábbi Arsenal-legenda, Thierry Henry tette fel neki ezt a kérdést.

Az Arsenal 2-0-ra győzött a PSG ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában. Martin Odegaard hiányában Bukayo Saka viselhette a csapatkapitányi karszalagot, amiről külön elmondta, egy BL-meccsen fantasztikus érzés vezetni a csapatot és nagyon különleges helyet foglal el ez a pillanat a karrierjében. A mérkőzést követően a CBS is interjút készített a londoni futballistákkal, köztük Sakával is. A kérdéseket pedig nem más, mint Thierry Henry tette fel az Arsenal üdvöskéjének.

Az ‘Ágyúsok’ legendája többek között arra volt kíváncsi, hogy az angol válogatott támadó szerint ez lesz-e az az idény, amikor megnyerheti a Premier League-et.

– felelte Bukayo Saka. A 23 esztendős szélsőnek pazar formája van eddig a BL-ben, hat Bajnokok Ligája-találkozó alatt 5 gól és 3 gólpassz a mérlege.

🗣️ Thierry Henry: “Do you think this season is the season for the [Premier League] title?” 🏆

🗣️ Bukayo Saka: “I don’t want to put too much pressure on us, but I do think this is the year.” 👀

🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/NpGyZyncXL

— afcstuff (@afcstuff) October 1, 2024