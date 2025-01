Bukarestben győzte meg kritikusait a United kiutált játékosa

A Vörös Ördögök szurkolói úgy vélik, Alejandro Garnachót nem szabad eladni az FCSB elleni teljesítménye után.

A Manchester United csütörtök este Diogo Dalot és Kobbie Mainoo góljaival 2-0-s győzelmet aratott az Európa-ligában, Bukarestben.

Rúben Amorim csapata az egyetlen, amely továbbra is veretlen a sorozatban. A Vörös Ördögök a harmadik helyen zárták az alapszakaszt, így elkerülik a kétmeccses rájátszást.

Mainoo az első félidőben támadó középpályásként kezdett, de Amorim a szünetben változtatott, és pályára küldte Amad Diallót és Alejandro Garnachót, akik Tyrell Malaciát és Toby Collyert váltották.

Az argentin támadót az elmúlt időszakban a Napolival és a Chelsea-vel is összeboronálták, de a United szurkolói mostanra egyértelműen állást foglaltak az ügyében.

Egy drukker az X-en így fogalmazott:

„Ha eladjuk Garnachót, az a klub egyik legnagyobb hibája lenne. Az utóbbi három meccsen egyre jobb formát mutatott, kezdi megszokni a rendszert, sokkal többet passzol. Még rengeteg van benne.”

Egy másik egyetértett:

„Maradnia kell. Garnacho egyértelműen a legtehetségesebb szélső, akit a keretünkben tudhatunk, fantasztikus volt.”

Egy harmadik szurkoló hozzátette:

„Mondtam már az elején is, hogy maradni fog. Izguljatok!”

Egy negyedik pedig így vélekedett:

„Az utóbbi pár meccsen Garnacho érezhetően jobban játszik, visszatért a legjobb formájához. Éhes a sikerre, sokkal jobb döntéseket hoz a csapat érdekében, és óriási energiával játszik. Kétség sem férhet hozzá, hogy meg kell tartanunk.”

🚨 Rúben Amorim: “I’m just happy to have Ale Garnacho here”.

