Brutálisan fejbe talpalták a PSG kapusát – videó

Az eset a Monaco - Paris Saint-Germain francia élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés első félidejében történt.

Gianluigi Donnarumma az addigra egyébként sárga lappal rendelkező Wilfred Singóval ütközött a 17. percben, öt perccel később pedig le is kellett cserélni.

Íme a felvétel, amelynek megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

How Donnarumma got the injury 💀💀💀 pic.twitter.com/1oVRATsOLP

— UTD_Temple (@mgefechukwu) December 18, 2024