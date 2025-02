Brutális záradékot szabott a Barcelona

A Barcelona 300-400 millió euróban határozta meg Ronald Araújo kivásárlási záradékát minden olyan klub számára, amely riválisa lehet a Bajnokok Ligájában – számolt be róla a Relevo.

Ennek értelmében olyan csapatoknak, mint a PSG, a Juventus, a Real Madrid, az AC Milan vagy a Manchester City, amelyek közvetlen vetélytársai a Barcelonának a BL-ben, 300-400 millió eurót kellene fizetniük, ha ki akarnák vásárolni Araújót.

Mindez azt jelenti, hacsak egy európai klub nem hajlandó hatalmas összeget áldozni érte, Araújo nem fog távozni Barcelonából. Ezzel együtt a szaúdi átigazolás lehetősége nyitva áll a számára, ha esetleg egy jóval magasabb fizetésért váltana.

🚨Araujo’s release clause is very complicated ⚠️

▫️ €65M in June 2025

▫️ €85M in January 2026

These Clubs :

🔹 Real Madrid

🔹 Manchester City

🔹 PSG

🔹 Bayern Munich, are excluded from this clause.

💰They will have to pay a different release clause which is between €300 – 400M pic.twitter.com/5QL6zsrHNA

— UMWEZI 95.3 FM (@umwezifm) February 1, 2025