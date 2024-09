Brutális agyrázkódása után visszavonulásra biztatják az NFL-játékost

Tua Tagovailoa többedjére szenvedett rémisztő fejsérülést.

A Miami Dolphins irányítója, Tua Tagovailoa komoly fejsérülést szenvedett, amikor a Buffalo Bills játékosa, Damar Hamlin ütközött vele a mérkőzés harmadik negyedében. Tagovailoa kezelést kapott a pályán, majd saját lábán hagyta el a játékteret. Később felesége és két gyermeke is meglátogatta az öltözőben.

Kaylee Hartung, az NFL műsorvezetője beszámolt arról, hogy Tagovailoa tudatánál volt az ütközetet követően. Visszanézve a szituációt, ez csodával határos dolognak tűnhet.

Prayers for Tua Tagovailoa. Note his right hand balling into a fist and his arm going straight in the air. That’s posturing and a sign of loss of consciousness and a #concussion. Certainly out for the game. So sad. pic.twitter.com/e6wYIDVaZa

— Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) September 13, 2024