Sokkoló felvételek: a brazil kapust gumilövedékkel lőtte meg egy rendőr

Figyelem! Megrázó jelenetek!

Labdarúgópályára semmiképp, de máshova se nagyon illő jeleneteket zajlottak le Brazíliában a Gremio Anapolis-Centro Oeste mérkőzésen. A találkozót a hazai csapat nyerte 2-1-re, majd a lefújást követően elszabadultak az indulatok, a játékosok elkezdtek vitatkozni egymással és a játékvezetőkkel, majd ez verekedésig fajult. Az indulatok pedig olyannyira elszabadultak, hogy a rendőrségnek is közbe kellett lépnie.

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!

pic.twitter.com/1z2oyz2nG8

— All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) July 11, 2024