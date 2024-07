Tizenegyest, és vereséget ért a védő pofátlan megoldása Brazíliában

A vendég Criciuma egyik játékosa pofátlan megoldást választott az ígéretes hazai támadás megállítására.

Abszurd jelenetsorozatnak lehettek szemtanúi azok, akik a Flamengo – Criciuma Brazil-elsőosztályú mérkőzést választották szombat este.

Kisebb meglepetésre a vendég együttes szerzett vezetést az első félidő 35. percében Rodrigo góljával. A második játékrészben azonban a hazaiak átvették az irányítást.

A 64. percben a mérkőzés első tizenegyesét még kihagyta a hazai csapat, Pedro gyengécske büntetőjét Gustavo könnyedén hárította.

A brazil támadó nem sokkal később javította hibáját. A 76. minutumban a Copa Américáról visszatérő de Arrascaetatól kapott nagy labdát, és higgadtan gurított az alsóba.

Ezután következett az év, de az is lehet hogy a világ futballjának egyik leghihetetlenebb jelenete.

🇧🇷 Flamengo beat (Yannick Bolasie’s) Criciuma 2-1 last night with an 89th-minute penalty awarded for this ⬇️ pic.twitter.com/ZgvdqPndkK

— Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) July 21, 2024