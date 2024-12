Bottas jövőre visszatér a Mercedeshez

A 35 éves finn tíz futamot nyert meg a német autógyár versenyzőjeként, amikor a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton társa volt 2017 és 2021 között, és ketten öt konstruktőri világbajnoki címre vezették az istállót.

Valtteri Bottas tartalékpilótaként tér vissza jövőre a Forma-1-es Mercedes csapathoz. A 35 éves finn tíz futamot nyert meg a német autógyár versenyzőjeként, amikor a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton társa volt 2017 és 2021 között, és ketten öt konstruktőri világbajnoki címre vezették az istállót. Utána az Alfa Romeóhoz került – amelyből később Sauber lett -, miután a Mercedes lecserélte őt a brit George Russellre.

