Bottas egy kihívást jelentő szereplésre készül egy szokatlan világbajnokságon

Valtteri Bottas kvalifikálta magát, és indulni fog a Kerékpáros Gravel Világbajnokságon az F1 őszi szünetében.

Mivel szokatlanul négyhetes szünet van a Szingapúri és az Egyesült Államok Nagydíja között, mielőtt két tripla versenyhétvégés sorozat zárja a szezont, a versenyzők most újratöltik energiáikat az Abu Dhabiba vezető végső hajrára.

A részvételét bejelentve a Stake csapat versenyzője, aki várhatóan 2025-ig marad a csapatnál, a kvalifikációját a „tipikus finn elszántságnak” tulajdonította.

Tomorrow we race 🚲

End of last year I set myself a little side goal – to qualify for the Gravel World Championships in my age group. With the Finnish SISU somehow I did. And here we are! I’m about to have 182km long challenging course ahead of me representing Finland. It’s… pic.twitter.com/XA3jq0fSRs

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2024