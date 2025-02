Botrányos jelenet – Belgium szó szerint kiütötte Chilét a DK-ból

Botrányba torkollott a Belgium - Chile Davis-kupa összecsapás, miután a belga játékos azok után nyerte meg a találkozóját, hogy futtában levállalta ellenfelét, aki könyörgött a mérkőzés leállításáért.

Belgium 3-1-es győzelmet aratott Chilével szemben a Davis-kupa selejtezőjének első fordulójában a hazai közönség előtt Hasseltben.

Sander Gille és Joran Vliegen megszerezték a vezetést Belgium számára, miután 6-3, 3-6, 6-3-ra legyőzték Tomas Barrios Verát és Nicolas Jarryt a páros mérkőzésen.

De a botrány akkor robbant ki, amikor Zizou Bergs 6-3, 4-6, 7-5-ös győzelmével lezárult a mérkőzés, és Belgium továbbjutott.

Miután megnyerte a harmadik szettben a 10. játékot, Bergs ünneplésként körbefutott a pályán, és amikor a hálóhoz közelítve összeütközött Garinnal, a chilei játékost pedig felborította.

Garin ápolást kapott, közben a chilei csapat félbe akarta szakítani a mérkőzést, de ehelyett három egymást követő figyelmeztetést kaptak időhúzásért, mert a döntés alapján a találkozót folytatniuk kellett volna.

