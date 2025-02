Botrány a Serie C-ben: kirúgták az edzőt, mert nem játszatta az elnök fiát

Néhány óra múlva pedig visszavették, miután a játékosok erre kérték a klub felső vezetését.

Váratlan, fordulatos és már-már érthetetlen döntés látott napvilágot az olasz harmadosztályban szereplő (Serie C) Ternanánál. Ugyanis különösebb ok nélkül menesztették a klub vezetőedzőjét, Ignazio Abatét. Pedig a gárda mindössze három ponttal van lemaradva a bajnoki címért folyó versenyben. A klub hivatalosan nem indokolta meg a döntést, de az olasz sajtóban botrányos okokra derült fény.

A hírek szerint Abate menesztésének hátterében nem szakmai okok állnak. Hanem az, hogy nem adott elegendő játéklehetőséget a klubelnök, Stefano D’Alessandro fiának, Mattia D’Alessandrónak. Az eset hatalmas visszhangot keltett, mivel a csapat a szezonban eddig kiváló teljesítményt nyújtott, és minden esélye megvolt/megvan arra, hogy feljusson a Serie B-be.

A klub péntek este 8 óra körül meg is erősítette az edzőváltás hírét. Be is jelentették, hogy a korábban a Leccét és a Palermót is irányító Fabio Liverani érkezik Abate helyére. Azonban a La Gazetta dello Sport információi szerint a játékosok rendkívüli megbeszélést kértek a klub felső vezetésétől, és néhány óra múlva már ismét Abate lett a vezetőedző, visszavették őt.

😂 Only in Italy:

Abate was sacked by Ternana for not playing the owners son despite being 2nd place in Serie C.

All the players were upset and went to confront the owner when they find out the reason.

The owner calls Abate and they have a 5 hour meeting. After the meeting… pic.twitter.com/1wzW7vgfPz

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 7, 2025