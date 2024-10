Borzalmas támadás: élve égett halálra egy szurkoló Dél-Amerikában

Egy Cruzeiro-szurkoló életét vesztette, miután rivális huligánok borzalmas támadást hajtottak végre ellene. A brazil hatóságok megerősítették, az attak során legalább 12 drukker megsérült.

A Cruzeiro szurkolói buszon utaztak vissza Belo Horizontébe, miután csapatuk 3-0-s vereséget szenvedett az Athletico Paranaense ellen. Az út során a rivális Palmeiras ultrái megtámadták őket a Fernão Dias autópályán, Mairipora közelében.

Isso não é Israel atacando o Irã, é mancha verde do palmeiras atacando o ônibus dos torcedores do cruzeiro, inaceitável!!! pic.twitter.com/M3GRnkDFqK

Több másik szurkoló fejsérülést szenvedett, miután vasrudakkal ütötték meg őket, ahogyan azt a közösségi médiában terjedő megrázó felvételek is mutatják.

A brazil televízió több sebesült Cruzeiro-szurkolót mutatott, akik az út szélén feküdtek, miközben Palmeiras ultrái botokkal és egyéb tárgyakkal támadták őket.

Nessa madrugada uma das organizadas do Palmeiras preparou uma emboscada na Fernão Dias pra pegar a torcida do Cruzeiro, que voltava do jogo contra o Furacão em Curitiba. Acontece que a penúltima rodada do Brasileirão sera Cruzeiro x Palmeiras em BH….BH vai virar praça de guerra! pic.twitter.com/yHxojx6CGA

