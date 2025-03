Bondár Anna és Marozsán Fábián is francia riválissal kezd Miamiban

Marozsán Fábián tavaly a negyeddöntőig jutott a Miami Openen, így az idei versenyen sok megvédendő pontja van.

A világranglistán 94, Bondár Anna a francia Caroline Garciával találkozik a miami keménypályás tenisztorna főtáblájának első fordulójában. A WTA honlapja szerint a 31 éves rivális pályafutása során 11 tornán diadalmaskodott, karrierje legjobbjaként 2018-ban negyedik volt a világranglistán, a legutóbbi viadalon, Indian Wellsben a második fordulóban búcsúzott Iga Swiatekkel szemben. Ennek a párharcnak a továbbjutójára ezúttal is a korábbi világelső lengyel klasszis vár, aki 2022-ben megnyerte a floridai tornát. A két játékos egyetlen eddigi mérkőzését éppen Miamiban vívta, 2022-ben ugyancsak az első fordulóban Bondár győzött, miután riválisa a 7:5-re elveszített első szett után feladta az összecsapást.

A férfiak mezőnyében ezúttal is egyetlen magyar induló volt. Marozsán Fábián Indian Wellsben feladni kényszerült a Giovanni Mpetshi-Perricard elleni meccsét, de a Sunshine Double második állomásán már úgy fest, játékra alkalmas állapotban van. A legmagasabb jegyzett teniszezőnk Gäel Monfils ellen kezd a nyitófordulóban, akivel eddig egyszer, 2024. januárjában találkozott. Akkor döntő szett tie-breakben sikerült nyernie ellen. Marozsán a Miami Openen sok pontot véd, ugyanis tavaly a legjobb nyolcig jutott, többek között az odáig vezető úton legyőzve Alex de Minaurt és Holger Runét is. A negyeddöntőben Alexander Zverevtől kapott ki.

Amennyiben sikerül továbbjutnia Monfils ellen, úgy a 26. helyen kiemelt Jíri Lehecka vár rá.

