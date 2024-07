Meglepetés: Törökország kiejtette Ausztriát

A török válogatott Merih Demiral duplájával kiejtette Ausztriát a németországi Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

Ausztria megnyerte csoportját, míg Törökország az F csoport második helyéről érkezett a párharcba.

Elképesztő iramban kezdődött a találkozó, előbb Ausztria került kis híján ziccerbe, majd már hátul kellett mentenie a sógoroknak a nyitópercben.

Arda Güler szögletébe nem ért bele senki a röviden, így Baumgartnernek kellett tisztáznia gólvonalon, ám a Leipzig kiválósága csapattársába, Poschba passzolta a labdát, akiről a kapu irányába tartott a játékszer. Pentz ezt még bravúrral kitolta, pechére viszont pont Demiral elé, az Al-Ahli védője pedig közelről a léc alá bombázott! (0-1)

Merih Demiral első percben szerzett gólja a leggyorsabb találat volt az Eb-k történetében az egyenes kieséses szakaszban.

A középkezdés után egyből támadásba lendült Ausztria, megint Baumgartnert kellett kiemelni, kevéssel lőtt mellé az osztrákok irányítója.

Ahogyan az első török szögletből, úgy az első osztrák sarokrúgásból is majdnem gól született, Baumgartnert takarították el a gólvonal előtt, Soares Dias sípja azonban néma maradt.

Az újabb szögletet Lienhart csúsztatta meg, fejese viszont a kapu tetejére hullott.

Arda Güler próbált a félpályáról gólt szerezni, kísérlete azonban jócskán elkerülte Pentz kapuját.

Valamivel alábbhagyott a lendület az első félidő hátralévő részében, Törökország szabálytalanságokkal próbálta tördelni a játékot, aminek két játékosa is megitta a levét, hiszen Kökcü és Yuksek is besárgult.

A félidő végén Baumgartner került ismét helyzetbe, a kaput viszont megint eltévesztette.

Törökország némi meglepetésre előnyben mehetett a szünetre.

A második játékrész elején Posch ugratta ki Arnautovicot a leshatáron, az osztrákok csapatkapitányának lövését Mert Günok védte bravúrral.

A török válogatott hamar büntetett, az 59. percben az élete egyik legjobb meccsét játszó Merih Demiral érkezett megint egy Arda Güler szögletre, és gyönyörűen fejelt a kapuba! (0-2)

