Bombameglepetés az ATP Finalson: kikapott a négyszeres Grand Slam-bajnok

A korábbi világbajnoki döntős Casper Ruud a legjobb játékát nyújtva kezdett a 2024-es Nitto ATP Finalson.

A norvég játékos 6-1, 7-5-ös győzelmet aratott Carlos Alcaraz felett, ezzel hatalmas meglepetést okozva a szezonvégi torinói világbajnokság csoportkörének első fordulójában. Ruud, aki 2022-ben bejutott a döntőbe a Nitto ATP-döntőn, ügyesen kihasználta a harmadik kiemelt Alcaraz gyengébb teljesítményét. Kettejük ötödik összecsapása mindössze 86 percig tartott az Inalpi Arénában.

Alcaraz szemmel láthatóan betegséggel küszködött az egész összecsapás során ez pedig nagyban hatással volt a teljesítményére.

It is reported that Carlos Alcaraz is having a bit of a cold in Turin 🤧

Alexander Zverev to finish first in the group at 3.0 / +200 might be a look pic.twitter.com/jonzoPLTJI

— Tennis Masterr (@tennismasterr) November 11, 2024