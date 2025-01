BL-matek: a Citynek már nem a saját kezében van a sorsa, mégis esélyes a továbbjutásra

A két évvel ezelőtti győztes és tavalyi elődöntős Manchester City jelenleg a 25., vagyis már kieső helyen áll a BL ligaszakaszában. Íme, hogy állunk egy fordulóval a vége előtt, esélyek és számolgatás.

A Manchester City továbbra is csupán nyolc pontot tudott gyűjteni hét forduló alatt a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszában. Pep Guardiola csapata szerda este 4-2-re kikapott a Paris Saint-Germain vendégeként, s ezzel jelentősen csökkentek továbbjutási esélyeik. Az égszínkékek a már kiesést jelentő 25. helyen állnak a tabellán, előttük pedig négy csapat is 10 pontot gyűjtve a továbbjutást érő pozíciók egyikében tanyázik. Ugyanakkor a Manchester Citynek megvan az a kedvező forgatókönyv, hogy a Club Bruggevel játszik az utolsó fordulóban, amely pont az egyik tízpontos gárda. Így ha ott nyernek, meglehet a továbbjutás.

🚨🆕 UCL projections (21 Jan) New in Top 8:

🔹 Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Out of Top 8:

🔸 Bayern 🇩🇪 New in Top 24:

🔹 PSG 🇫🇷 Out of Top 24:

🔸 Stuttgart 🇩🇪 (*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/YmEPNjws19 — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2025

A Football Meets Data esélyei alapján jelenleg 70% sansz van az angol csapat legjobb 24-ben való végzésére. Az égszínkékek helyzetének tovább kedvez, hogy a 11 pontos PSG a 10 ponttal álló Vfb Stuttgarttal találkozik a zárófordulóban. Viszont mindazonáltal könnyedén előfordulhat, hogy a zárásnál lesz négy darab 11 pontos csapat és valamelyik nem jut majd tovább, ami teljes őrület. Az előzetes BL-matek szerint 11 pont 96%-os valószínűséggel ér kvalifikációt a rájátszásba.

It’s not impossible that someone goes out with 11 pts. Which is absolutely crazy. pic.twitter.com/RAFRo55WG5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2025

Az AC Milan nagyon értékes győzelmet aratott szerdán a Girona 1-0-s legyőzésével. Ugyanis ezzel a sikerrel 30%-kal megnőtt az esélyességük a top 8-ra, ami jelenleg 80%. Az olasz együttes a Dinamo Zagreb ellen zárja a ligaszakaszt. Az épp még nyolcadik helyen álló Aston Villának 51% sansza van arra, hogy a legjobb nyolcban végez majd. És könnyen elképzelhető, hogy a Bayern München, a Real Madrid, a PSG és akár a Manchester City is szerepel majd a rájátszásban. Az első két együttesnek 8, illetőleg 3% esélye van a top 8-ra.

Sokat számít majd a végelszámolásnál elfoglalt helyezés

Az első nyolc helyezett ugyebár automatikusan továbbjut a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata közé, míg a 9-24. helyezettek egy oda-visszavágós párharc keretein belül mérik össze tudásukat a maradék nyolc pozícióért. A tabellákon elfoglalt helyezés pedig a kiemelésnél és a sorsolásnál számít majd.

Ugyanis például a jelenleg éllovas Liverpool a legjobb tizenhat között a legalacsonyabb rangsorolású gárdát kaphatja majd ellenfelének, ami persze balszerencséjükre lehet akár a PSG is. Viszont amennyiben a Barcelona marad a 2., úgy velük például csak a BL-döntőben találkozhatnak.