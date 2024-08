BL-győztest szerződtet a Milan

Fabrizio Romano jelentette, hogy az AS Roma és az AC Milan is egy-egy játékosát küldi cserébe a riválishoz.

Álvaro Morata néhány hétre kidőlt, a spanyol sérülése után kicsit lyukas lett a Milan csatárposzton. A milánió alakulat Tammy Abrahammel erősítené támadó szekcióját, cserébe pedig a szinte mindenhol bevethető Alexis Saelemaekerst adja a fővárosiaknak.

🚨🔁 Tammy Abraham to AC Milan, Alexis Saelemaekers to AS Roma… here we go!

Deal done on LOAN as revealed earlier tonight, both players will join the club on loan and then formally back next season.

Abraham will join AC Milan. 🔴⚫️

Saelemaekers will join AS Roma. 🟡🔴 pic.twitter.com/WWCqrr4Wke

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024